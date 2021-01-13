إحنا صحاب الحق.. عزيز الشافعي يرد بقوة على رامي صبري بعد أزمة شكرا

رد الملحن عزيز الشافعي على تهديد رامي صبري باللجوء الي القضاء اذا تجاوز احد معه،

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": «اولا هي دعوى مش دعوه، دعوه دي لما تعزمنا على حفلة .. ثانيا .. احنا صحاب الحق مش انت خالص».

وتابع: عزيز الشافعي: «بالنسبة لتهديدك لينا باللجوء للقضاء ف دي الحاجة الوحيدة الصح اللي انت قولتها .. وانا مكانش ف بالي خالص اخد حقي منك ف اتهامك الكاذب ليا من خلال القضاء احتراما للزمالة و احتراما للناس الي بتتابعني و بتلومني عشان بكبر ف موضوع صغير وبرد على الإساءة و الكذب الي انت مكمل فيه».

واختتم عزيز الشافعي: «لكن انا موافق ، و من بكره هاخد الإجراءات القانونية ضد التشهير و الافتراء والزور اللي انت ارتكبته ف حقنا».

يأتي ذلك بعدما هاجم المطرب رامي صبري الملحن عزيز الشافعي بعد أن أخذه منه لحن أغنية وأعطاها للهضبة عمرو دياب،

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي، وهى أغنية شكرا وسبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".