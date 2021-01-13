فن ومشاهير

تامر حسين يتوعد بمقاضاة رامي صبرى بعد أزمتهما الأخيرة

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القاهرة - محمد ابراهيم - توعد الشاعر الغنائي تامر حسين المطرب رامي صبري،  باللجوء للقضاء بعد اعتباره رد رامى صبرى، عبر إنستجرام غير لائق، حيث قال الأخير: "كلمنى الأستاذ هانى شاكر والأستاذ مدحت العدل اليوم وكل الاحترام لهم، وحاضر هنسى اللى فات.. بس لو حصل أى تجاوز مرة تانية على أى قناة أو أى مكان على السوشيال ميديا من الشاعر والملحن سيتم رفع دعوة قضائية ضده، اللهم بلغت اللهم فاشهد".

ورد تامر حسين عبر حسابه بإنستجرام" قائلًا: "عرفتوا مين بيغير الواقع وبيعكس الصورة، وبيصغر الناس المحترمة الكبيرة اللى اتوسطوله عشان غلطان ومتجاوز وقليل الحيلة"ز

وأكد: "الجمهور المحترم عرف فرق الُرقى والعقليات شوفتوا الكبر والجهل بالقانون، عرفتوا كل ما الموضوع يتقفل مين اللى عايز يستغله للأسوأ ومصمم ع الخساير".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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