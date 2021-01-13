"فينك يا حبيبي" لمحمد منير تتجاوز 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب محمد منير جمهوره أحدث أغنياته "فينك يا حبيبي"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

ولاقت الأغنية نجاحًا، حيث تعتبر ثاني أغنيات ألبومه الجديد "باب الجمال".

كان الموزع الموسيقى أمير محروس، شارك "فيديو" بصحبة الكينج محمد منير من الأستديو وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام.

وظهر الثتائي خلال تسجيل أغنية "على فينك يا حبيبى"، والتي ستطرح قريبا وتعتبر الأغنية الثانية من ألبوم باب الجمال.

وكتب أمير محروس، عبر حسابه بموقع انستجرام:" إهداء من الكينج محمد منير لـجمهوره العظيم و أغنية جديدة 2021 فينك يا حبيبي خلال ساعات توزيع موسيقي أمير محروس".

وطرح الكينج مؤخرًا أغنيته الجديدة "باب الجمال"، عبر يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير، فيما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.