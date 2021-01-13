سيارة سبعيناتي.. تركي آل الشيخ يثير اهتمام متابعيه على إنستجرام.. صور

نشر المستشار تركي آل الشيخ، عدة صور له داخل سيارته الفريدة وبمجرد نزول الصور بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عبر منصة جوجل عن نوعها.
ويتضح أن نوع العربية هو مرسيدس 280 SE كشف معدل بالكامل من برابوس موديل 1971، وهي سيارة فريدة من نوعها تم تعديلها عن طريق أكبر شركة عالمية لتعديل السيارات النادرة.
وفي سياق آخر أعلن المستشار تركي آل الشيخ، منذ قليل عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" عن متابعته بمشروع أويسس.
وكتب في تغريدة: "زرت اليوم مشروع أويسس وانبهرت بالتجهيزات والاستعدادات برافو سلطان وطلال، والافتتاح إن شاء الله يوم الأحد القادم كونوا على الموعد.. شيء بيعجبكم".
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