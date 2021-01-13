وفاة الإعلامية المصرية ماجدة أبو هيف

ماجدة أبو هيف، المذيعة المصرية الكبيرة وأحدى علامات التلفزيون المصري، توفيت اليوم بعد مسيرة طويلة في تقديم البرامج بماسبيرو.

وفاة مذيعة التلفزيون المصري الشهيرة ماجدة أبو هيف

وأعلن عدد من المسئولين والإعلاميين في التلفزيون المصري اليوم وفاة الإعلامية الكبيرة ماجدة أبو هيف، ومنهم الإعلامي عادل عبساوي، والذي نعاها قائلا:" أنعي بمزيد الحزن والآسي واحدة من أروع المذيعات في العصر الذهبي لماسبيرو.. وكان لي الشرف بزمالتها في الكثير من الأعمال التي كانت تقدمها.. علي مدار سنوات كثيرة.. المرحومة بإذن الله الإعلامية الكبيرة ماجدة أبو هيف ..كانت في منتهي الرقي والإنسانية..رحمه الله عليك..وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وفاة ماجدة أبو هيف أشهر مذيعات الربط بماسبيرو

ونعت الإعلامية داليا حسن الراحلة ماجدة أبو هيف وقالت:" وفاة أستاذتي العظيمة الإعلامية القديرة ماجدة ابو هيف"، وكذلك نشر المجلس القومي للمرأة نعياً رسمياً للمذيعة الراحلة وقال في بيانه:" ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى الإعلامية القديرة ماجدة ابو هيف والتي وافتها المنية اليوم".

وتابع المجلس في بيانه:"وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة الإعلامية الكبيرة ماجدة ابو هيف مؤكدة انها كانت إعلامية من طراز خاص فقدنا بوفاتها رمزا من رموز الإعلام المصري، ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون".

مسيرة الإعلامية الراحلة ماجدة أبو هيف

ويذكر أن الراحلة ماجدة أبو هيف قد عملت مذيعة في التلفزيون المصري منذ فترة السبعينيات، وتعتبر من أبرز الوجوه الإعلامية بالتلفزيون، واشتهرت بتقديمها فقرات الربط بين البرامج، وعرفت بأكثر من لقب منها لقب "الخواجاية" بسبب تحدثها عدة لغات بالإضافة إلى ولادتها من أم إيطالية، وقدمت أيضاً عدة برامج وأبرزها برنامج "العقل يكسب"، وكان آخر ظهور إعلامي لها في حلقة حوارية ببرنامج "ًصاحبة السعادة" مع إسعاد يونس والذي تحدثت به عن ذكرياتها مع التلفزيون المصري وأبرز محطات حياتها ومسيرتها.