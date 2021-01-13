انهيار وبكاء الفنان بيومي فؤاد في جنازة والده والنجوم يواسونه.. بالصور

بيومي فؤاد شيع جنازة والده اليوم برفقة عدد من زملائه الفنانين، وخيم الحزن على الفنان بيومي فؤاد في الجنازة ولم يتمالك دموعه أثناء توديع والده.

انهيار بيومي فؤاد في جنازة والده

وشيع الفنان بيومي فؤاد جنازة والده اليوم في مقابر طريق الفيوم بالقاهرة، بعد إعلان وفاته أمس، وخيم الحزن على الفنان بيومي فؤاد وأسرته في الجنازة، ولم يتمالك دموعه أثناء توديع والدته، وانهار من البكاء في الجنازة، وسانده عدد من أصدقائه وزملائه من الوسط الفني بالجنازة، وذلك بعدما أعلن أمس وفاة والده في رسالة نعي على مواقع التواصل الاجتماعي قال بها:" إنا لله وإن إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".

النجوم يواسون بيومي فؤاد

وحضر الجنازة عدد من الفنانين لمواساة بيومي فؤاد ومنهم الفنان سيد رجب وتامر عبد المنعم والمطرب محمود الليثي والمخرج أحمد البدري والفنان أحمد أمين وغيرهم، وقدم العدد الآخر من الفنانين رسائل المواساة إلى بيومي فؤاد على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم أوس أوس الذي كتب قائلاً:"البقاء لله يا حبيبي"، وكتبت فيفي عبده:" ‏البقاء لله في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب"، وقالت الفنانة إيمان العاصي:" الله يرحمه ويحسن اليه ويصبرك"، وواسته الفنانة دنيا سمير غانم وقالت:" البقاء لله ربنا يرحمه يا رب"، وقال الفنان أحمد زاهر:" البقاء لله يا حبيبي شد حيلك ربنا يرحمه و يغفر له"، وتلقى عشرات الرسائل الأخرى من الفنانين مثل كريم فهمي وكريم عفيفي وبشرى وسليمان عيد وعلي الطيب ومحمد عبد الرحمن ومحمود الليثي وغيرهم.

بيومي فؤاد في حالة حداد

وجاءت وفاة والد بيومي فؤاد بعد يوم من انطلاق تصوير أحدث مسلسلاته "عودة الأب الضال"، والذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد بجانب الفنانة هالة فاخر وهيدي كرم، ويعتبر أول بطولة منفردة لبيومي فؤاد في مسلسلات رمضان، وتوقف بيومي عن تصوير المسلسل بسبب حالة الحداد ووفاة والده اليوم، ومن المتوقع ان يستكمل تصوير العمل خلال الفترة المقبلة من أجل اللحاق بموسم رمضان المقبل، ويشارك بيومي فؤاد أيضاً في عدة أعمال درامية الفترة المقبلة ومنها مسلسل "الحرامي" مع رانيا يوسف، ومسلسل "الديك الأزرق" مع عبد الله السدحان، ومسلسل "العمارة" مع شيماء سيف.