رامي صبري يعلق على أزمته مع عمرو دياب بعد تدخل هاني شاكر والخلاف ينتقل إلى القضاء

رامي صبري وعمرو دياب تحولت خلافهما على أغنية "شكراً" إلى القضاء، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الأزمة بغناء رامي صبري للأغنية بعد طرح عمرو دياب لها في ألبومه "يا أنا يا لأ".

تطور جديد في أزمة عمرو دياب ورامي صبري على أغنية "شكراً"

وعلق رامي صبري على الهجوم الذي تعرض له في الأيام الأخيرة بسبب غنائه لأغنية "شكراً" للفنان عمرو دياب بعد طرحها في ألبوم الأخير، ورد على الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، وكشف عن تدخل نقيب الموسيقيين هاني شاكر في الأزمة وكذلك الشاعر والمؤلف مدحت العدل، وقال في تعليقه:"كلمني الأستاذ نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر والدكتور مدحت العدل، كل الاحترام لهم وحاضر هنسى اللي فات".

أزمة رامي صبري وعمرو دياب تنتقل إلى القضاء

وهدد رامي صبري باللجوء إلى القضاء في حال تعرضه لهجوم جديد بسبب الأغنية، وقال:" بس لو حصل أي تجاوز مرة تانية على أي قناة أو أي مكان على السوشيال ميديا من الشاعر والملحن سيتم رفع دعوى قضائية ضدهم، اللهم بلغت اللهم فاشهد"، وتسبب تعليق رامي صبري في غضب تامر حسين وعزيز الشافعي، وعلق الأخير قائلاً:" عرفتوا مين بيغير الواقع وبيعكس الصورة، وبيصغر الناس المحترمة الكبيرة اللى اتوسطوله عشان غلطانـ ومتجاوز وقليل الحيلة.. الجمهور المحترم عرف فرق الُرقى والعقليات، شوفتوا الكبر والجهل بالقانون عرفتوا ليه كل ما نقفل الموضوع مين يتعمد يفتحه بشكل سىء هتشوف القضاء يا مُدعى حايعمِل فيك ايه".

ورد الملحن عزيز الشافعي على الأزمة وتعليق رامي صبري وقال:" احنا صحاب الحق مش انت خالص، بالنسبة لتهديدك لينا باللجوء للقضاء ف دي الحاجة الوحيدة الصح الي انت قولتها، وانا مكانش ف بالي خالص اخد حقي منك ف اتهامك الكاذب ليا من خلال القضاء احتراما للزمالة واحتراما للناس الي بتتابعني وبتلومني عشان بكبر ف موضوع صغير وبرد على الإساءة والكذب اللي انت مكمل فيه، لكن انا موافق، و من بكره هاخد الإجراءات القانونية ضد التشهير والافتراء والزور اللي انت ارتكبته ف حقنا".

تفاصيل أزمة رامي صبري وعمرو دياب

وكانت الأزمة قد اشتعلت بين رامي صبري والملحن عزيز الشافعي بعد اتهام الأول للأخير بخطف أغنيتين منه لصالح عمرو دياب وهما "شكراً" و"زي ما انتي"، وطرحهما رامي صبري بصوته، وهو ما تسبب في غضب جمهور عمرو دياب وعدد من فريق عمله، ومنهم الشاعر أيمن بهجت قمر والذي تدخل وانتقد موقف رامي صبري وطالب بإجراء تحقيق معه ومعاقبته بسبب غنائه للأغنية بدون حقوق.