حازم سمير لـ"دوت الخليج الفني": هذا سر التعاون المتكرر مع مي عز الدين.. وطلاسم "جمال الحريم" حقيقية

بالطبع أكثر شئ ساهم في موافقتي على الدور وجود "مي عز الدين" وكذلك المؤلف محمد سليمان عبد المالك، هناك كيميا وتناغم عظيم بين هؤلاء، وأعتقد أن هذه الكيميا ظهرت بشكل واضح من أول تعاون بينهم في مسلسل "حالة عشق"، فبالطبع من الصعب أن أرفض عمل يتواجدون فيه.

الجمهور يتسائل لماذا يؤدي حازم سمير شخصية يكون الموت دائما في مسلسلات مي عز الدين؟

لدي أعمال أخرى بخلاف أعمالي مع مي عز الدين تموت فيها الشخصية التي أجسدها قبل نهاية حلقات المسلسل، ووصل بي الأمر أنني أتفائل كثيرًا بهذا الأمر فعندما يصلني عمل تنتهي الشخصية بالموت أشعر بالتفاؤل لأن هذه الأعمال حققت نجاحات كبيرة من جانب الجماهير.

- ما سر الكيميا بين حازم سمير ومي عز الدين ؟

اجتمعت مع مي في 3 أعمال فقط، حالة عشق ووعد وخيط حرير فقط، ومسلسل حالة عشق كان أول عمل لنا سويًا أو تعارف بيننا أيضًا، لكن مسلسل وعد كانت طبيعة الشخصية الخاصة بي كانت صعبة للغاية، لأن الشخص الروتيني أو الملتزم والكلاسيكي قد لا يكسب تعاطف الناس معه، لذا كانت شخصية صعبة في تأديتها.

والدور الثاني المنافس لي كان يؤديه الفنان أحمد السعدني، فإذا كانت الشخصية التي أقوم بتأديتها حاذت قليلًا عن النص، كنت فقدت تعاطف الجماهير معها.

- ما أكتر كوميكس علق في ذهنك بسبب شخصية صلاح قنديل ؟

"كوميك" ظهر بعد ظهور شخصية صلاح قنديل بحلقة واحدة، حيث قام البعض بتركيب صورة من كواليس مسلسل خيط حرير لي مع مي، وصورة من مشهد عيد ميلاد لمي عز الدين في مسلسل وعد، وكتبوا عليها الاسم حازم سمير والمهنة زوج مي عز الدين في المسلسلات.

انت في ذهن جمهورك زوج مي عز الدين في كل مسلسل.. ما ردك ؟

تجمعني علاقة جيدة للغاية بـ مي عز الدين ووالدتها، كما أن زوجتي على علاقة قوية بهما، فبالتالي لن أتأخر عن مي في أي شئ، لأني بشعر بالاستمتاع مع مي واختياراتها للأعمال أيضًا.

ماهي الرسالة التي تحب توجيهها لمي عز الدين؟

كل سنة وأنتي طيبة يابرنسيسة، والسنة دي 2021 تكون جميلة ووشها حلو عليكي، وديمًا في تألق ونجاح وتبهرينا بأعمالك الجميلة.

في ظل أجواء "كورونا" وتعرض بعض أفراد طاقم العمل للإصابة بالفيروس، هل كنت تشعر بالقلق وقتها ؟

شغلي في مسلسل خيط حرير كان عبارة عن 4 أيام تصوير فقط.

ما هو أكثر موقف في كواليس مسلسل خيط حرير لن تنساه أبدًا ؟

المشهد الأول، عندما قام صلاح قنديل بتكسير البيت ووجه كلامه لمي وقال لها " أنا لية لما كنت بالقوة دي أبقى بالضعف دا، ولية مش قادر أعمل حاجة قدام المرض "، اعتبره من أصعب المشاهد للغاية

أما المشهد الثاني، هو مشهد التقدم لخطبة مي في المسلسل لأنه تم تصويره في الغردقة وكان يحتاج للتصوير في وقت معين في وجود الشمس، والمشهد طويل جدًا.

ماذا عن التعامل مع الفنانة نور في مسلسل جمال الحريم ؟

يعتبر أول تعارف وأول تعامل بينا في هذا المسلسل، وكان أول مشهد يجمعنا سويًا كان مشهد الفطار، وهي أول شخص يستقبلني في مكان التصوير، وطلبت مني الجلوس معًا للتعارف لبدء التصوير بشكل لطيف.

ما هي أصعب مشاهد في مسلسل جمال الحريم ؟

أعتقد مشاهد الطلاسم، لأن أستاذة منال طلبت منا أن تظهر الطلاسم بشكل حقيقي والتعاويذ بالشكل الحقيقي، لكن قاموا بتغيير بعض الكلمات فيها حتى لا يتم ترديدها بشكل حقيقي، أنا لا أقدر على ترديد تعاويذ حقيقية بالطبع.

ما أفضل كوميك شاهدته عن مسلسل جمال الحريم ؟

في كوميك عن الجن العاشق، وكان أغلبها عن دور الفنانة دينا فؤاد، وكتبوا تعليق عليها في جن ينور الست وفي جن يطفيها.