منور يا معلم.. محمد رجب يشارك متابعيه بـ صورة له | شاهد

شارك الفنان محمد رجب، متابعيه بـ صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات على الصورة ما بين: "نجم العالم والله ربنا يحميك يا غالي - أحلى معلم شوفتوا في حياتي - منور يا معلم".

وشارك محمد رجب فى بطولة مسلسل "ضربة معلم" وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.