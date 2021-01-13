مش قادرة أوصف حبي ليكي.. إيمي سمير غانم تشارك صورًا لها مع حماتها الراحلة

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم عدة صور مع حماتها الراحلة، والدة الفنان حسن الرداد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت "إيمى" على الصور: "الله يرحمك ويغفر لك يا رب.. مش قادره اوصف حبي ليكي قد ايه.. ربنا يصبر كل اللي عارفينك؛ عشان مفيش حد ماحبكيش، وأخف دم وأجدع وأطيب ام للناس كلها.. بحبك يا فدوده الله يرحمك يا رب".
وكان الفنان حسن الرداد أعلن وفاة والدته منذ أيام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله- تعالى- أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".
وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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