وائل الفشني: "حياتي كلها ضرب ضرب مافيش شتيمة" (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان وائل الفشني، عن حزنه الشديد إزاء ظروفه التي يمر بها، موضحًا أنه يغني منذ 20 عامًا لكن الحظ لم يحالفه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار": " أنا مش ببكي علشان زعلان.. ده رزق وعايز يبقي فيه عدل في الوسط".

وأضاف: " "حياتي كلها ضرب ضرب مافيش شتيمة"، مشيرًا إلى أنه تعرض لحوادث كثيرة

وأشار إلى أن سبب بكائه عدم تحقيقه ما كان يطمح إليه حيث كان يرغب في ايصال نوع جديد من الغناء للجمهور.

وأكد: "ساقية الصاوى مش بتجيب فلوس وبروحها عشان أعمل حفلات لجمهوري".