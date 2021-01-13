نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوزان نجم الدين في مشهد مؤثر بسبب أبنائها (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت النجمة السورية سوزان نجم الدين، مقطع فيديو يرصد لحظة لقاء أولادها، الذين لم تلتق بهم منذ 5 سنوات، بسبب وجودهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته النجمة السورية على حسابها على موقع "إنستغرام"، لحظة تجمع بين مشاعر الفرح والضحك والألم والدموع، حيث تظهر سوزان نجم الدين وهي تبكي من الفرح وتحضن أولادها.

وعلقت: "خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معه الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار".