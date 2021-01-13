في عيد ميلاد درة.. تعرف على حقيقة زواجهًا سرًا من نور الشريف

تحتفل الفنانة التونسية درة زروق، اليوم الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 41، إذ ولدت في مثله عام 1980، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.

وفي العام قبل الماضي، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، شائعات حول زواج الفنان الراحل نور الشريف، من الفنانة التونسية درة، حيث انتشرت بشكل مكثف.

ونفت الفنانة درة، كل ما أثير عن هذا الأمر، حيث قالت في تصريحات صحفية، إن هذه شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة.

وعلقت درة، على الأمر من خلال حسابها على "فيسبوك" ، كاتبة: "مُروجو الشائعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها. اتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا".

وحسب الشائعة أن نور الشريف تزوج من درة قبل عام من وفاته، وبعيدا عن الإعلام، وأن أسرة نور الشريف كانت على علم بالزواج، وأنها حرمتها من الميراث بعد رحيله.

وزاد من انتشار هذه الشائعة عدم رد أحد من أسرة نور الشريف عليها، حيث التزمت بوسي وابنتيه "مي وسارة" الصمت التام حتى الآن.