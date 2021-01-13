نجمة الأناقة.. نانسي عجرم بإطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة نانسى عجرم صورتين لها من إحدى حفلاتها فى مصر وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت نانسي عجرم قائلة "نجمة الأناقة وطلة الشموخ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات ما بين: "الله یحفظك حبیبتي - قمر - ما شاء الله".

وحصد كليب أغنية " بيروت الأنثى " للفنانة اللبنانية نانسي عجرم على إشادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم الفن.

ومن بين هؤلاء الفنانة اللبنانية نيكول سابا التي غردت قائلة: "إلى بيروت الأنثى عمل متكامل بكل العناصر".

جدير بالذكر أن أغنية "إلى بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عاما وتحديدًا سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.

من جهة أخرى، انتهت نانسي من تسجيل "سلامات" منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وتم تصويرها في إحدى المناطق الجبلية ببيروت، مع المخرج سمير سرياني، وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، ولكن تم تأجيل طرحها.