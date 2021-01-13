أول تعليق من يسرا بعد تعافيها من فيروس كورونا وتكشف وضعها الصحي

يسرا طمأنت الجمهور على حالتها الصحية اليوم في أول تعليق لها على بعد إعلان تعافيها من فيروس كورونا، ونشرت رسالة جديدة للجمهور كشفت بها التفاصيل.

يسرا تكشف وضعها الصحي بعد التعافي من كورونا

وطمأنت الفنانة يسرا الجمهور على حالتها الصحية بعد إعلان تعافيها من فيروس كورونا أمس، وذلك بعد مرور ما يقارب من 3 أسابيع على إصابتها، وكشفت يسرا عن استمرارها في مرحلة العلاج بعد أن جاءت المسحة الأخيرة سلبية، وأشارت إلى انها ستلتزم الراحة من أجل علاج المضاعفات التي أصابتها من الفيروس، وذلك بعد فترة من القلق الذي سيطر على جمهورها حول حالتها الصحية.

يسرا توجه رسالة للجمهور بعد شفائها من فيروس كورونا

وقالت يسرا في رسالتها للجمهور والتي نشرتها على حسابها بتويتر:" الحمد لله دائما وأبدا، بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدا من قلبي على دعواتكم ليا، الحمد لله النتيجة بعد ٣أسابيع سلبية، لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم وربنا يحفظ الجميع".

وكانت يسرا قد نشرت عدة رسائل في الفترة السابقة حول حالتها الصحية، وذلك لطمأنة الجمهور عليها، وخاصة بعد تداول شائعات حول تدهور حالتها ونقلها المستشفى، إلا انها نفت هذه الأخبار وقالت في رسالتها الأخيرة قبل التعافي من الفيروس:" الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.. خالص الشكر و التقدير ليهم".

يسرا وزوجها ينضمان إلى قائمة المتعافين من كورونا

وكشفت مصادر طبية عن تعافي خالد سليم، زوج الفنانة يسرا، أيضاً من الفيروس وجاءت نتيجة المسحة خاصته سلبية، وكانت يسرا قد أقلقت الجمهور وذلك بسبب إصابتها بمضاعفات وأعراض قوية من فيروس كورونا مثل ضيق التنفس، خاصة إنها تعاني من الحساسية، وتدهورت حالتها بعد وفاة الكاتب وحيد حامد بسبب شعورها بالحزن الكبير على رحيله، ولكنها عادت حالتها في التحسن إلى أن جاءت نتيجة المسحة الأخيرة سلبية.