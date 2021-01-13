أخبار الفن | فيفي عبده تكشف آخر تطورات حالتها الصحية.. حقيقة خناقة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على حالتها بعد الوعكة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة.

رد الملحن عزيز الشافعي على تهديد رامي صبري باللجوء الي القضاء اذا تجاوز احد معه، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": «اولا هي دعوى مش دعوه، دعوه دي لما تعزمنا على حفلة .. ثانيا .. احنا صحاب الحق مش انت خالص».

تحدث الفنان أحمد سعد، عن حقيقة خناقة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب في الشارع، والسر وراء عدم تقديمه "ديتو" غنائي مع شيرين.

نشر المستشار تركي آل الشيخ، عدة صور له داخل سيارته الفريدة وبمجرد نزول الصور بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عبر منصة جوجل عن نوعها.

نشر الفنان أحمد العوضى صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق "العوضي" على الصورة "سيف الخديوي أفعاله كلامه (اللي مالوش كبير)".