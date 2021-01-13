أروى تعلن إصابتها بفيروس كورونا وهذه تفاصيل حالتها الصحية..بالفيديو

الفنانة أروى أعلنت اليوم إصابتها بفيروس كورونا، وكشفت تفاصيل حالتها الصحية في فيديو نشرته على حسابها بانستقرام، ووجهت تحذيراً ونصائح للجمهور من خلال تجربتها.

أروى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

ونشرت الفنانة اليمنية أروى فيديو على حسابها بانستقرام من العزل المنزلي، بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا، وقالت في الفيديو إن مسحة فيروس كورونا جاءت إيجابية اليوم، وذلك بعد ما يقارب أسبوع من شعورها بأعراض خفيفة، وكشفت قصة إصابتها للجمهور، وقالت إن الأمر بدأ معها بشعور بألم في الزور فقط، وكانت تعتقد إنها مصابة بنزلة برد لذلك التزمت بالعزل المنزلي مبكراً قبل التأكد من إصابتها.

أروى تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا

وقالت أروى إنها اعتذرت عن حضور التصوير اليوم بسبب شكها في إصابتها بالفيروس، وخوفاً من تسببها في تعريض حياة الآخرين للخطر، ووجهت نصيحة للجمهور بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي، لأنها لم تكن تشعر بأعراض كبيرة ولكن فضلت الأخذ بالاحتياطات، وحذرت من خطورة انتشار العدوى بدون ظهور أعراض قوية مثل حالتها، وطلبت من الجمهور الدعاء لها من أجل تخطي فترة المرض وكذلك من أجل استمرارها بدون أعراض الفيروس.

وحرصت أروى على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية والنفسية، وقالت إنها رغم عدم سعادتها بالإصابة إلا انها تحاول البقاء هادئة وإيجابية من خلال التواصل مع الجمهور والغناء لهم، بالإضافة إلى التواصل مع ابنتها من خلال الهاتف، وتعتبر ابتعادها عن ابنتها في الوقت الحالي هو أصعب ما تمر به في إصابتها، وقالت إنها ستتواصل مع الجمهور يومياً في فترة العزل من أجل الكشف عن تطورات حالتها الصحية وتجربتها في العزل المنزلي.

أروى تكشف تفاصيل الحالة الصحية لأسرتها

وقالت الفنانة أروى في الفيديو إن أسرتها بخير ولم يصب أحد منهم بالفيروس، وأضافت إنها لا تعرف مصدر العدوى حتى الآن، واستبعدت أن تكون مصدر إصابتها مشاركتها في حفلات رأس السنة، وقالت إنها زارت أحد المرضى في المستشفى في الفترة الأخيرة وقد يكون ذلك هو مصدر انتقال العدوى إليها، أو من شيء آخر،