عزت العلايلي يبكي بعد تذكر زوجته الراحلة في "صاحبة السعادة":"أنا ولا حاجة من غيرها"

عزت العلايلي حل ضيفاً على حلقة الليلة من برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، وتحدث عن أبرز محطات مسيرته الفنية، وكذلك عن حياته الشخصية وتذكر زوجته الراحلة وتأثر أثناء الحديث عنها.

حديث مؤثر من عزت العلايلي عن زوجته الراحلة

وكشف الفنان عزت العلايلي عدة قصص من حياته الشخصية، وعن علاقته بأبنائه في برنامج "صاحبة السعادة"، وتذكر زوجته الراحلة، ولم يتمالك دموعه أثناء الحديث عنها وتذكرها، وقال في حديثه المؤثر عنها إنه لم يكن يتخيل إن ترحل عنه، وأضاف:" ماكنتش متخيل إنها تسيبني.. وساعات وأنا لوحدي في البيت بسمع صوتها وبقوم من النوم على صوتها.. ربنا يرحمها أعطتني كتير جدًا جدًا .. ماقدرش أوفيها حقها"، وقال إن زوجته الراحلة لها الفضل في كل شيء في المنزل وتربية أبنائهم.

وقال عزت العلايلي إنه لم يكن يصبح شيئاً في حياته لولا زوجته، وأضاف إنها تعرف كل شيء عنه وعن الأسرة وتتولى أمور الجميع، وأثر حديث الفنان عزت العلايلي المبكي عن زوجته في قلوب الجمهور، وكذلك إسعاد يونس، والتي فوجئت بخبر رحيل زوجته أثناء حديثه عنها.

عزت العلايلي يكشف علاقته بأحفاده

وعبر عزت العلايلي عن سعادته بسبب علاقته القوية بأحفاده، وقال إنهم كبروا وأصبح يشعر بفخر أكبر بسبب نجاحهم في حياتهم المهنية، وكشف عن عمل حفيده الأكبر في الهندسة، وحفيدته في مجال الأبحاث السياسية، وتذكر عزت العلايلي عدة محطات بارزة في مسيرته الفنية، ومنها فيلم "الأرض"، وكذلك فيلم "الطريق إلى إيلات" و "الإنس والجن"، وكشف عدة كواليس وذكريات من هذه الأعمال مع نجوم الزمن الجميل.

عزت العلايلي يكشف رأيه بنجوم السينما الحاليين

وكشف عزت العلايلي عن رأيه في الجيل الحالي من النجوم، وقال إنه متفائل بالنجم الصاعدين ومعجب بثقافتهم ورؤيتهم الفنية، ويتوقع ان يحققوا نجاحات سينمائية كبيرة في حال عودة الإنتاج السينمائي من جديد، وقال إنه يعرض عليه أعمال جديدة ويخوض مناقشات مع صناعها الشباب ويرى تطور كبير في أفكارهم، وأشاد بالمخرج مروان حامد، وكشف عدة كواليس من تعاونه معه في فيلم "تراب الماس".