فى عيد ميلادها.. حقيقة خضوع درة لعملية تجميل فى أنفها

تحتفل الفنانة التونسية درة زروق، اليوم الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 41، إذ ولدت في مثله عام 1980، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.



كانت الفنانة درة، كشفت موقفها من عمليات التجميل وقالت إنها لا تحب القيام بعمليات تجميل، خاصة فى وجهها لأنها تخاف من تغير شكلها.

وكان أحد المتابعين وجه سؤالا لها عن سبب قيامها بعملية تجميل فى أنفها، لترد الفنانة التونسية درة مؤكدة أنها لم تقم بأى عمليات تجميل تماما.

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