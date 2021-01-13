أحمد السقا يستعرض مهاراته في ركوب الخيل عبر انستجرام

نشر الفنان احمد السقا صور جديدة له و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و ظهر احمد السقا في الصور مع حصان و هو يستعرض مهاراته في ركوب الخيل و علق قائلا :"صباح الفل "

وفي عام 2021، ينتظر الفنان أحمد السقا عرض فيلم " العنكبوت" الذي يجمعه مجددا بالفنانة منى زكي الذي شكل معها واحدة من أنجح الثنائيات في السينما المصرية وأيضا الفنان التونسي ظافر العابدين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

وأيضا يواصل أحمد السقا تصوير فيلم " السرب" مع أسر ياسين، بجانب تصوير مشاهده من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يعيده لدراما من جديد.

جدير بالذكر أن مسلسل «نسل الأغراب» لـ أحمد السقا وأمير كرارة -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.

مسلسل «نسل الأغراب» بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي.