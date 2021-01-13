بعد تعافيها من كورونا.. هنا شيحة توجه رسالة إلى يسرا

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها مع الفنانة يسرا و ذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام ".

و علقت هنا علي الصورة قائلة :" الف حمدلله علي سلامتك يا احلي سيڤا ".

أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تماثلها الشفاء من فيروس كورونا. وعلقت قائلة: "الحمد لله دائما وأبدًا.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدًا من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع ❤️❤️❤️" وكانت الفنانة يسرا قد قامت باجراء مسحة كورونا للمرة الثالثة ، وفوجئت بايجابية المسحة رغم اتباعها جميع الاجراءات الاحترازية وتلقيها العلاج اللازم خلال الفترة الماضية. وقد كشفت النجمة يسرا آخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف. وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير ليهم.. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه. كانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

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