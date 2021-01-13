أسهل طريقة طبيعية لإزالة شعر الجسم

قناع الكركم

يمكن استخدام الكركم لإزالة شعر الجسم والوجه الناعم جداً ويكون على النحو الآتي

طريقة التحضير:

خلط كمية كافية من بودرة الكركم مع الماء، أو الحليب السائل، أو ماء الورد، حتّى تتشكل عجينة تكفي للمنطقة المرغوب إزالة الشعر منها.

توزيع العجينة على المنطقة المراد نزع الشعر منها وتركها لمدّة تترواح من 15 إلى 30 دقيقة أو حتّى تجف تماماً.

غسل القناع بالماء الدافئ مع مراعاة فرك المنطقة أثناء غسلها لتحفيز إزالة الشعر.

تكرار القناع بشكل يومي.

قناع البيض

يعدّ البيض من المكوّنات الفعالة التي تستخدم في إزالة شعر الجسم الزائد، ويمكن عمل قناع البيض على النحو الآتي:

طريقة التحضير:

خلط بياض بيضة مع ملعقة كبيرة من السكر، ونصف ملعقة كبيرة من طحين الذرة حتّى تتشكل عجينة ناعمة.

توزيع الخليط على الوجه والجسم وتركه لمدّة تترواح من 20 إلى 25 دقيقة، أو حتّى يجف تماماً.

غسل القناع بالماء.

تكرار العملية من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.

قناع دبس السكر

يُعد السكر من المنتجات الفعالة للعناية بالبشرة، وهو عنصر يستخدم بكثرة في إزالة الشعر عن الجسم، إذ يمكن خلطه مع عصير الليمون، أو عصير القصب، أو مع خليط مكوّن من العسل، وعصير الليمون، والماء، كما يمكن جمعه مع دبس السكر لعمل عجينة لإزالة شعر الجسم بشكل فعال، وتحقيق التوازن بين الهرمونات، أما كيفية استخدامه فهي على النحو الآتي:

طريقة التحضير:

تسخين دبس السكر في وعاء الميكروويف لمدّة 3 دقائق.

إضافة عصير الليمون لدبس السكر، وتحريك المزيج جيداً.

تسخين الخليط مرة أخرى، ثمّ تركه حتّى يبرد تماماً.

توزيع الخليط الدافئ على اليدين أو الساقين بشكل شريط.

نزع شريط السكر بعكس إتجاه نمو الشعر.

أسهل طريقة منزلية لإزالة شعر الجسم هناك العديد من الطرق المنزلية لتي تُساعد على إزالة الشعر بطريقة سهلة،

ومنها:

قناع الشمع:

يمكن استخدام قناع الشمع المتاح في الأسواق لإزالة الشعر من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسخين الشمع بالجهاز المخصص حتّى يصبح سائلاً.

توزيع الشمع على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها بشكل شريط مسطح ثمّ تركه حتّى يجف.

نزع الشعر بالإتجاه المعاكس لنمو الشعر، مع محاولة شد الجلد قدر الإمكان؛ لتسهيل نزع الشعر، وتقليل الألم.

تكرار العملية عدة مرات إذ يظهر الشعر فيها أقل كثافة مرة بعد مرة

الحلاقة:

تُعتبر الحلاقة طريقة سهلة، وآمنة لكن يميل الشعر أن يبدو أكثر سمكاً مع الوقت.

الكريمات:

تُساعد الكريمات على إزالة الشعر من الجسم لكن قد تُسبب التهيج، يمكن اختبار الكريم على جزء صغير من الجسم قبل يوم واحد للتأكد من عدم تعرض الجسم لأي رد فعل سلبي.

العوامل المؤثرة على ظهور الشعر هناك العديد من العوامل التي تؤثر في ظهور الشعر غير المرغوب فيه، سنذكر منها:

عامل الوراثة:

تحدّد الجينات ظهور الشعر في الجسم، ونموه، بالإضافة إلى تحديد حساسيّة بصيلات الشعر للمواد التي تعزز نمو الشعر في الجسم.

أمراض الغدّة الكظريّة:

تسبّب الغدة الكظرية أمراضاً تُحدث خللاً في إنتاج هرمون الأندروجين مثل:

تضخّم الغدة الكظريّة، ومتلازمة كوشينغ، إذ تؤثر هذه الأمراض على زيادة كمية شعر الجسم لدى الرجال، والنساء.