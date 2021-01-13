هنا شيحة تهنئ درة بمناسبة عيد ميلادها وتُعلق:"ربنا يمنحك حياة مليئة بالحب"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة هنا شيحة على تهنئة صديقتها الفنانة درة بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هنا شيحة، صورة للفنانة درة، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة وأنتي طيبة دوريتوس، ربنا يحميكي و يمنحك حياة مليئة بالحب والنجاح والسعادة".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة الدرامية حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة، وهي من تأليف محمد الدباح، ريم القماش، وإخراج محمود كامل، بطولة عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، وكوكبة مميزة من النجوم.