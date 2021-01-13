لقاء الخميسي تُهنئ زوجها بعد انضمامه لمنتخب مصر وتُعلق:"اتحاربت كتير لكن مازالت صامد كالجبل"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة لقاء الخميسي على تهنئة زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، بعد انضمامه لمنتخب مصر، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نشرت لقاء الخميسي صورة لزوجها، وعلقت عليها قائلة:"من يومك راجل في الملعب كنت دايما راضي وقانع وبتتحمل أخطاء وتخاذل الغير بدون كلل ولا ملل ولا شكوى، صوتك واطي ورامي حملك على الله وعمرك ما اشتكيت ومركز في حلمك وحبك الأول الكورة".

وأضافت لقاء الخميسي:"اتحاربت كتير ومازالت الحرب قائمة ومع ذلك صامد كالجبل يا حبيبي ومش شايف غير حلمك، النهاردة وفي اللحظة دي وبعد سنين إنتظار وحلم وجودك تاني في منتخب بلدك وبعد صبر كتير وطويل وثقتك في حلمك لو فعلاً ماخدتش مكانك اللي تستحقه في منتخب مصر يبقى أكيد في حاجة غلط".

والجدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت مؤخرًا في مسلسل"سكر زيادة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز.