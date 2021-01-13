هند البحرينية: تزوجت مليون مرة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هند البحرينية في الجزء الثاني من لقائها في the insider بالعربي أنها قد لا ترتدي فستان الفرح عندما تقرر الزواج من خطيبها الذي رفضت إعطاء أي تفاصيل عنه .

هند مازحت الإعلامي ايلي نخله بأنها تزوجت مليون من مرة من قبل لهذا لا يعني لها اذا ارتدت فستان الفرح ام لم ترتده و أكدت على أنه لا يهمها كلام الناس كون أن ما تفعله هو على سنة الله ورسوله .

وفي حديث عن ابنها ، قالت هند أنه يحب الغناء ولكن لا يمتلك صوتاً جميلاً بل يفضل النشاطات الرياضية .

وكشفت أنه لا يعطي رأيه في أغانيها لأنه لا يحب المشاعر و أي شيء حلو لا يتكلم عنه مشيرة الى أنه مؤخراً بدأ بالسماح لها بحضنه .

هند أشارت الى أنها وابنها يتشاركان حبهما لصيد السمك ولكن يتفوق عليها كون لديه أساليب عديدة بالصيد .

من جهة أخرى ، كانت هند فاجأت الناس من أسابيع بالظهور من دون شعر على صفحتها على انستغرام ما أثار موجة من التساؤلات عن سر هذه الإطلالة ، لترد هند عبر the insider بالعربي بأن رأسها فاصل و أعجبتها ملامحها فقامت بنشر الصورة .

هند قالت أنها تلقت رسائل من جمهورها تسألها اذا كانت تعاني من مرض السرطان لهذا فقدت شعرها لترد عليهم بأنه مجرد جنون ولا يعنيها الشعر الطويل وممكن أن تقص شعرها بغمضة عين .