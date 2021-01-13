ربنا يحفظك بحق ما جبرتي خواطر..بشرى توجه رسالة ليسرا

وجهة الفنانة بشرى رسالة دعم للنجمة يسرا و ذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا.

ونشرت صورة للنجمة يسرا عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام و علقت قائلة :" حمدلله علي سلامتك يا قمر وربنا يحفظك دايما بحق الخير الكتير الي عملتيه و بتعمليه و علي قد ما جبرتي خواطر ".

كانت الفنانة يسرا قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تماثلها الشفاء من فيروس كورونا.

وعلقت قائلة: "الحمد لله دائما وأبدًا.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدًا من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع.

وكانت الفنانة يسرا قد قامت بأجراء مسحة كورونا للمرة الثالثة ، وفوجئت بإيجابية المسحة رغم اتباعها جميع الإجراءات الاحترازية وتلقيها العلاج اللازم خلال الفترة الماضية.

وقد كشفت النجمة يسرا آخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف. وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير ليهم.. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.

كانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.