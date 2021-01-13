الكلب لما بيهوهو محدش بيرد عليه.. تامر حبيب يوجه رسالة غامضة لجمهوره عبر فيسبوك

نشر السيناريست تامر حبيب رسالة غامضة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب تامر حبيب: "على فكرة الكلب لما بيهوهو ماحدش بيرد عليه، مع الاعتذار للكلاب، عشان أنا بصراحة لما كلبي بيهوهو بارد عليه علشان هو كلب متربي ومحترم وفي حاله ونيته صافية ونضيفة".
وكتب السيناريست تامر حبيب رسالة غريبة من خلال صفحته الشخصية على "فيسبوك"، حيث وجهها إلى ملاك الموت عزرائيل، وبدأ رسالته بـ "أستاذ عزرائيل" ليثر بعدها دهشة الكثيرين من متابعيه لأول وهلة.
وعبر السيناريست تامر حبيب خلال رسالته إلى ملاك الموت عزرائيل عن مدى حزنه من توالي تلقي الأخبار الصادمة في الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، منذ يومين، كما سبقه بيوم واحد وفاة المايسترو والكبير خالد فؤاد.
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