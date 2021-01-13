في عيد ميلادها.. 7 معلومات لا تعرفها عن نور قدري

تحتفل الفنانة نور قدري، اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 38، فهى من مواليد عام 1982.



ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنانة نور قدري:

حاصلة على بكالوريوس معهد الموسيقى العربية.



هى مطربة وممثلة مصرية، بدأت حياتها كممثلة فى برامج الأطفال ثم قامت بأدوار فى عدد من المسلسلات منها "سر الأرض" و"الإمام بن حزم".

انضمت فترة إلى فرقة "أحلام" بقيادة هانى شنودة، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد ذلك.



انقطعت عن الفن مدة خمس سنوات ثم عادت مرة أخرى بمشاركتها فى برنامج "ساترداى نايت لايف بالعربى".



أهم الأعمال الغنائية التى قامت بها، أغنية "مين سمعك"، والتي حققت نجاحا واسعا، وأغنية "كل ليلة" من فيلم "كلاشنكوف".

ومن أهم الأعمال السنيمائية والدرامية التى قامت بالمشاركة فيها هى أولى ثانوى، مواطن ومخبر وحرامى، قلب أمه، سبع البرمبة، مسلسل أريد حلا، عوالم خفية، موعد مع الوحوش.

