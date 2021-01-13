نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما الذي أبكى هند البحرينية ثلاث مرات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هند البحرينية في برنامج the insider بالعربي انها بكت ثلاث مرات أثناء تسجيلها المقطع الثاني من أغنيتها " أكابر " التي طرحتها من حوالي الشهر .

هند قالت في لقائها مع الإعلامي ايلي نخله أن الاغنية فيها الكثير من المشاعر التي انفجرت أثناء تسجيلها خاصة وأنها تتكلم عن خيبة أمل في الحب قد يمر بها أي انسان

ورداً على سؤال حول اذا كانت تقصد من خلال الأغنية انتهاء قصة خطوبتها التي أعلنت عنها في الصيف الماضي ، نفت هند الموضوع و طمأنت جمهورها بأن علاقتها مع خطيبها بألف خير .

هذا وتستعد هند لإطلاق أغنية عاطفية جديدة تزامناً مع يوم الحب في فبراير المقبل من كلمات الشاعر قصي عيسى و الحان بنت الكويت و تخوض بها لأول مرة تجربة الغناء باللهجة العراقية .

هند أشارت في اللقاء أنها مستمعة جيدة للأغنية العراقية و عبرت عن إعجابها بأداء الفنانة السعودية داليا مبارك لهذه الأغاني وخاصة أغنيتها " هاك هاك " .

وفي هذا السياق ، قالت هند أنها وداليا متشابهتان من ناحية الشخصية و عدم اكتراثهما بكلام الناس وتمنت لها التوفيق بحياتها العملية و الأسرية .