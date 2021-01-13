نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفي عبده تنفي شائعة دخولها العناية المركزة وتُعلق:"بعد الشر عليا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأنت الفنانة فيفي عبده محبيها على حالتها الصحية، وذلك بعد انتشار أخبار عديدة تزعم تدهور حالتها الصحية ودخولها للعناية المركزة، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نشرت فيفي عبده صورة جديدة لها من منزلها، وعلقت عليها قائلة:"يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو اه والله العمر مش بعزقة انا برد علي اللي بيقول انا في الانعاش بعد الشر عليا ان شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك على فكرة".

وتابعت فيفي عبده قائلة:"كنت غايبة شوية عشان كنت تعبانة أوي ومش قادرة أرد بس دلوقتي الحمد لله بتحسن وبقيت كويسة وزي الفل وحبيت اطمنكم عليا".

وأضافت فيفي عبده:"وعايزة أقول ربنا يشفي كل الناس اللي عندها كورونا ويارب ميجيش لحد كورونا و الله يرحم اللي ماتوا بكورونا".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الغيطي، حورية فرغلي، حازم سمير، سناء شافع، سامح الصريطي، ميار الغيطي.