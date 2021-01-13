نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرعة إبداعية على قناة الثقافة باليوتيوب ضمن مبادرة "الثقافة بين أيديك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان المحتوى المعروض على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب يشهد رواجا لافتا ويؤكد رغبة الجمهور فى الاطلاع على المخزون الفكرى والفنى للابداع المصرى ، واضافت ان الخدمة الثقافية الالكترونية باتت احد الوسائل الفاعلة لنشر التنوير خاصة فى ظل استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيرة ان برنامج العروض يتميز بالثراء والتنوع ويضم كنوز ونوادر الابداع المصرى التراثى والمعاصر .

يشار ان قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب تذيع مجموعة من العروض المتنوعة والنادرة وذلك ضمن المبادرة الالكترونية الثقافة بين ايديك وتعرض كالتالى :

فى الثامنة مساء الخميس 14 يناير تبث امسية عن دولة نيجيريا تاتى ضمن برنامج اعرف اهلك للتعريف بالثقافات الافريقية ، وفى التاسعة مساء يذاع من عروض دار الاوبرا المصرية حفلا مسجلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية بالاضافة الى عدد من الحان أغانى التراث يليها حفلا لفريق مسار اجبارى الذى يقدم عددا من اعماله الخاصة تتناول احلام وطموحات وقضايا الاجيال الجديدة .

وفى الثامنة مساء الجمعة 15 يناير تعرض امسية نادرة من صالون الاوبرا الثقافى تستضيف النجم الراحل محمود ياسين ليروى محطات من مشواره الفنى كما يتناول اهم اعماله وذكرياته مع العديد من الشخصيات التى تركت تاثيرا فى رحلته الابداعية ، يليه وفى العاشرة مساء العرض المسرحى زكي في الوزارة من انتاج البيت الفنى للمسرح وتأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد وبطولة حسين فهمي ، عمر الحريري ، هالة فاخر ، شعبان حسين ، سامي مغاوري ولقاء سويدان وتدور حول أستاذ جامعي يتولى موقعا وزاريا هاما ويحاول تصحيح الاخطاء التى يصطدم بها .

كما يبث فى الثامنة مساء السبت 16 يناير فيلما وثائقيا يروى ملامح المسيرة الفنية للنجمة ليلى طاهر من انتاج المركز القومى للمسرح وياتى ضمن سلسلة ذاكرة الابداع التى توثق تاريخ عظماء المبدعين ، وفى التاسعة مساء يذاع من عروض دار الاوبرا المصرية حفلا لاوركسترا القاهرة السيمفونى يتضمن مختارات من اعمال الموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى .