راغب علامة يستنكر "ماذا تبقى من لبنان"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان اللبناني ​راغب علامة​ عن استياءه من الأحداث التي تمر بها لبنان خلال الفترة الأخيرة برسالة شديدة اللهجة عبر تويتر.

وغرد علامة: ‏ماذا بقي من لبنان؟ نموذج للسرقة والفساد والإستهتار بالناس نموذج للكذب والنفاق والشعارات الزائفة

نموذج للإنهيار ونموذج لمافيات نهب وإجرام نموذج لشعب مسكين مشلول عن الحركة نموذج للظلم والتعتير

نموذج لتهجير أكبر وأهم طاقة متعلمة ناجحة شبابية نموذج لطبقة تتمتع بتدمير مستقبل الشباب.

من جانب آخر، عايد علامة ابنه لؤي بعيد ميلاده الـ20، ونشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صوراً تجمعهما من أجواء إحتفالهما بهذه المناسبة، وأرفق الصور بتعليق قال فيه :"عامًا بعد عام، أصبحت الرجل الذي طالما حلمت برؤيتك تتحول إليه، أنت تجعلنا جميعًا فخورين، عيد ميلاد سعيد وقد يكون هذا العام مليئًا بالإنجازات العظيمة، أحبك أكثر مما يمكن أن تصفه الكلمات".

ومن ناحية أخرى، كان عبّر علامة عن أسوأ ما يحصل بنظره هذه الفترة، وحتى أكثر من انتشار فيروس كورونا، وكتب :"أسوأ شي عم يحصل بهالفترة إنك مضطر تقعد في البيت بتفتح التلفزيون لتتسلى بيجيك شي أسوأ بكتير من الكورونا! أتباع السياسيين اللي دمّروا البلد قاعدين عم يحكوا عن بطولات زعمائهم وكل واحد بيتهم الأطراف الأخرى بالتدمير".

وأضاف :"والله العظيم انهم بلا حيا ! أرجوكم يا شاشات لبنان ارحمونا من نفاقهم".