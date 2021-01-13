ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور وبشري تغازلها: قمر لو لابسة خيش

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لـ تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة جذابة مما لفت انتباه متابعيها.

و علقت بشرى على صورتها قائلة :" قمر و لو لابسه خيش حتي و دمك خفيف و لذيذة "

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات عليها كالآتى:

-اييه القمر ده

-شكلك يجنن

-حلوة اوي

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري احتفلت في العاصمة البريطانية لندن بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رغم مرور فقط ثماني أشهر على زواجهما.

ونشرت ياسمين صبري عبر خاصية ستوري بموقع إنستجرام وهي تكشف عن قائمة مأكولات مكتوب عليها أسمائهما.

ووقع الاختيار على الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، لتصبح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلر» «tccandler»، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يذكر أن ياسمين صبري هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.