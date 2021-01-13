بسبب علاء ولي الدين.. الكشف عن مشهد بفيلم الناظر صور 17 مرة

نشر المخرج مجدي الهواري مشهد من فيلم الناظر و ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ".

و علق مجدي الهواري قائلا :" من البوم الذكريات المشهد ده تم اعادة تصويره اكتر من ١٧ مرة بسبب ضحك علاء وبعدها كريزة ضحك مننا جميعًا ولمدة نص ساعة بسبب افيه حسن حسني لما قال جرا ايه يالمبي ماتلمب نفسك شوية..

وطلع عفوي وعلي الهوا في التصوير ..الله يرحمك ياعلاء وياعم حسن

#حسن_حسني #علاء_ولي_الدين #محمدسعد...#احمد_حلمي ..فيلم #الناظر. وكفي ..#ثاني_افلامي "

يذكر ان فاجئ فريق عمل مسرحية هابي نيو يير بالعربي عشاق المسرح لعرضها على مسرح Cairo Show - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات Carnival Cairo Show.

وقال المخرج مجدى الهوارى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مروجا للمسرحية "في انتظار حضرتكم في مسرحكم مع نجومكم و المسرحية الكوميدية #هابي_نيو_يير_بالعربي علي مسرح #cairoshowالتجمع الخامس - كايرو فستفال سيتي.

ويقوم محمد عبد الرحمن بشخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.

ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وأخراج مجدي الهواري.