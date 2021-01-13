قالوا لـ «دوت الخليج».. إلهام شاهين: فخورة بالعمل مع الممثل كامل الباشا.. ولطفى لبيب: انتهيت من كتابة حلقات مسلسل بيت الجبالي

وتدور أحداث الفيلم حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

أكدت الفنان لطفي لبيب لـ"دوت الخليج" أنه اتجه للكتابة خلال الفترة الماضية، وقد انتهى بالفعل من كتابة حلقات مسلسل تلفزيوني بعنوان "بيت الجبالي". وأشار لطفي لبيب إلى أنه اتجه الفترة الماضية إلى الكتابة، وتعاقد مع احدى شركات الإنتاج على عمل آخر سوف يكشف عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة. وظهر مؤخرا الفنان الكبير لطفي لبيب مع النجم أحمد عز، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء على المسرح، أمام الحفاوة التي استقبله بها جمهور مسرحية «علاء الدين» على مسرح كايرو شو. وخلال لقاء تليفزيوني ظهر به قبل عدة أشهر، قال الفنان لطفي لبيب، إن الممثل من المفترض أن يتمتع بالمرونة العصبية وأن يكون جسمه رياضيا ولديه موهبة قوية، موضحًا "أن التمثيل مهنة صعبة جدًا، ويعتبرها ثاني أصعب مهنة بعد عمال المناجم". عزت العلايلى

بدأت أولى جلسات دور الانعقاد السادس لبرلمان 2021 للفصل التشريعي الثاني، اليوم الأربعاء، وترأست الجلسة الافتتاحية للمجلس النائبة فريدة الشوباشي باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، وتواصل «دوت الخليج» مع عدد النجوم لمعرفة طلباتهم من مجلس النواب الجديد. وقال الفنان الكبير عزت العلايلي، إنه يطالب بأن يهتموا أكثر بالفن والثقافة، وتعزيز التواجد الثقافي والفني في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا نمر بفترة صعبة، وأن الفن هو مفتاح لكل العقول. فيما طالب المخرج عمر عبد العزيز النواب، بأن يهتموا بدور الفن، لافتا إلي أن الفن المصري بدأ يتقلص دوره في الوطن العربي، مشيرا إلى أن هذه كارثة كبرى علينا استيعابها سريعا، والعودة إلى القوة التى كنا عليها في الستينيات. وأشار إلى أن الآن أصبح هناك تقارب عربي إسرائيلي، والمنافسة أصبحت قاسية، لذلك طالبهم بالاهتمام بالأطفال الصغار وتعليمهم أصول الفن، لأن هذا يشكل وجدانهم ويحميهم من الأفكار المتطرفة حسبما أوضح. كما تمنى أن تعود المنافسة إلى السوق السينمائية مرة أخرى، وأن يتواجد كل أنواع الأفلام على الساحة، وطالب أيضا بعودة الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن أولاد الفنانين الراحلين يجب أن يأخذوا حقوقهم، ولا تذهب أموالهم لغير مستحقيها. عزيز الشافعى

كشف المؤلف والملحن عزيز الشافعي عن حقيقة ما تردد بشأن تقدمه بشكوى ضد الفنان رامي صبري لجمعية المؤلفين والملحنين، بسبب أدائه أغنية شكرا لعمرو دياب من ألحانه وكلمات تامر حسين.

ونفى عزيز الشافعي، في تصريح لـ "دوت الخليج"، صحة ما تردد بشأن تقدمه بشكوى ضد رامي صبري، مشيرا إلى أنه لا يعلم نية شركة "ناي" للإنتاج الموسيقي حول هذا الأمر، وما إذا كانت ستتقدم بشكوى أم ستتجاوز الأمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قالوا لـ «دوت الخليج».. إلهام شاهين: فخورة بالعمل مع الممثل كامل الباشا.. ولطفى لبيب: انتهيت من كتابة حلقات مسلسل بيت الجبالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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