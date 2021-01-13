نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى سرية تامة.. رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه الجديد بمساعدة مهيب عبد الهادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النجم رامز جلال فى تصوير برنامجه الجديد الخاص بالمقالب والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2021، فى سرية تامة ويتكتم صناع البرنامج على أي تفاصيل تخص فكرة البرنامج أو الضيوف.

وعلم "الفجر الفني" أن رامز جلال استقر على تصوير حلقات البرنامج فى دبي، وسفر معد البرنامج مهيب عبدالهادي إلى دبي، بعدما سجل عدد حلقات برنامجه الرياضي، كي يتمكن من جلب الضيوف إلى برنامج رامز جلال.

فى سياق آخر ينتظر النجم رامز جلال عرض أحدث أفلامه"أحمد نوتردام"، خلال الفترة القادمة بعد أن انتهى من تصوير الفيلم بالكامل، وتدور قصة الفيلم حول جريمة غامضة في البداية يسعى رامز جلال لحلها هو وطاقم الفيلم.