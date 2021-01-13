نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر نجم لـ "الفجر الفني": ليليان نمري مبدعة والعمل الجيد يلزمه مجهودات حتى يعجب الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان اللبناني تامر نجم عن سعادته بكل الأصداء الإيجابية التي وصلته من قبل جمهوره، بعدما قدم شخصية مختلفة عنه تدعى ماريو في مسلسل ع اسمك المذاع عبر فضائية MTV اللبنانية.

وقال نجم في تصريح خاص لـ الفجر الفني إن العمل مع فنانة كوميدية قديرة مثل ليليان نمري شيئًا رائعًا، "سعدت بالعمل معها جداً لأني من محبي أداءها وفنها وتميزها.

وأضاف: بذلنا مجهودات كبيرة خلال هذا العمل، وهذا التعب أمرًا ضروريًا، لأن الفكرة الجيدة يلزمها شغل حتى تعجب الجمهور.

وختم حديثه بأنه سعيد لردود فعل الجمهور وتفاعلهم الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الشخصية، مؤكدًا على أنه يبحث عن كل ماهو مختلف حتى يليق بهم وبمحبتهم.

يذكر أن المسلسل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج فيليب أسمر وبطولة كلا من كارين رزق لله وجيري غزال وتامر نجم ونقولا دانيال وختام اللحام وعلي الزين ويوسف حداد.