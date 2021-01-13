رانيا يوسف ترقص مع حسن شاكوش في أحدث ظهور.. بالصور

الفنانة رنيا يوسف تواصل إثارة الجدل حيث تطل على الجمهور المقبل بوصلة رقص وغناء بصحبة المغني الشعبي حسن شاكوش، حيث يؤدي مجموعة من أغنياته الشهيرة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن mbc، فوسط أجواء من البهجة والمتعة تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر بتوقيت القاهرة، مساء "الخميس" أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.

يُستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الإسبوع نُخبة متنوعة من النجوم حيث يجمع الفنانين رانيا يوسف ومحمد ثروت والكابتن مجدي عبد الغني والمُطرب الشعبي خسن شاكوش، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 14 يناير 2021.