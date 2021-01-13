فيديو أصالة تعلق على شكواها من ارتباط طارق العريان وتخطف أنظار الجمهور بأحدث ظهور مع أبنائها

أصالة الفنانة السورية حرصت على التعليق لأول مرة على أزمتها مع طليقها المخرج المصري طارق العريان، بعد أن قامت بنشر صورة مؤخرًا له مع حبيبته الجديدة الموديل نيكول سعفان، وعبرت عن مدى صدمتها من الصورة وارتباطه.

أول تعليق لأصالة بعد شكواها من صورة طارق العريان وحبيبته الجديدة

أصالة قررت مشاركة الجمهور بمقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، ظهرت فيه برفقة طفليها آدم وعلي وابنتها الكبرى شام الذهبي، وهم في غرفة واحدة، وأكدت أصالة أنهم يحرصون على النوم في مكان واحد، لافتة إلى أن هذا من أفضل الأمور التي تفعلها وتحمد الله على وجودهم حولها.

أصالة أيضًا ألمحت إلى أزمتها الأخيرة مع طليقها ووالد طفليها، طارق العريان، وأكدت أنها أحيانًا كثيرة تخرج للمتابعين وتشكو من أحوالها وتظهر غضبها من أحد الأمور، إلا أنها قررت أيضًا أن تشدد هذه المرة على رضاها وحمدها الدائم لله.

أصالة وأبنائها يخطفون أنظار الجمهور

وقالت أصالة في الفيديو: "مثل ما كتير مرات بشتكي ويكون شكلي كأني زعلانة كتير.. حبيت أقول لكم إني قد إيه كتير شاكرة وحامدة لرب العالمين على نعمة كبيرة أنا فيها وما بقدر أعيش من غيرها.. إحنا بنحب كتير نكون بغرفة واحدة الحمد لله".

ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي أصالة الذين تداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بما قالته وأكدوا على أن تواجدها وسط أبنائها من أفضل النعم التي تمر بها في حياتها.

تفاصيل أزمة أصالة وطارق العريان

الجدير بالذكر أن الفنانة أصالة نصري قد خرجت عن صمتها لأول مرة بعد ظهور طليقها بلقطات مع المودل السورية نيكول سعفان بشكل علني في إحدى الحفلات التي شارك فيها عدد من الفنانين وبينهم ماجد المصري وزوجته رانيا ابو النصر والفنانة نسرين امام، ووصفت ظهور طليقها برفقة الموديل بأنها أصعب وأقسى لقطة شاهدتها من بداية قصتها إلى اليوم.

وكتبت أصالة في تعليقها على الصورة التي نشرتها: "دوت الخليج أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما احكيها .. الصّوره مو عاديّة.. ومو قادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري"، لكنها عادت بعد أيام لتحذف الصورة من حسابها.