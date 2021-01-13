نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نقله إلى المستشفى.. ناجي أسطا يطمئن الجمهور على حالته الصحية بعد إصابته بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناقلت عدد من المواقع الإخبارية أخبارا تفيد بنقل الفنان اللبناني ناجي أسطا إلى المستشفى بعد إصابته بمضاعفات نتيجة فيروس كورونا.

وغرد ناجي منذ دقائق، عبر تويتر وأوضح أنه في حالة صحية مستقرة وأن وضعه تحسن عما كان في السابق.

وقال ناجي أسطا: شكراً على اهتمامكن.. صرت أحسن ان شاء الله.. الله يحمي الجميع.

يذكر أن خلال الفترة الأخيرة أعلن مجموعة من الفنانين والاعلاميين اللبنانيين عن إصابتهم بفيروس كورونا منهم: ميشال قزي، أنور نور، ألين لحود، هشام حداد وزوجته، جو معلوف، يزبك وهبي، ريمي درباس، مالك الشريف وغيرهم.