نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارول سماحة تتخذ قرارًا صارمًا تجاه تطبيق واتساب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة محبيها، بصورة لتطبيق الواتساب، تظهر إجراء قامت به وهو حذفه من على هاتفها، وذلك عبر حسابها الرسمي بتويتر.

وأرفقت كارول الصورة بكلمة وداعا واتساب، وانهالت عليها التعليقات من محبيها ممن أعربوا عن تأييدهم لهذا القرار وقالوا إنه يعمد إلى اختراق الخصوصيات.

من جانب آخر، خطفت كارول الأنظار بجمالها خلال الأيام الماضية، من خلال إطلالتها بالأزرق الملئ بالبهجة والتفاؤل، حيث نشرت على حسابها الخاص في "انستغرام"، صورة تجمعها وزوجها وابنتها الصغيره تالا، بالموزّع الموسيقي ميشال فاضل، وأعلنت عن مشاريع مقبلة تجمعهما معاً قريباً.

وعلقت كارول: "كالعادة، نمضي أجمل الأوقات في مصر مع صديقنا المفضل ميشال الفاضل". وأضافت مهنئة: "مبروك لمشاريعنا المقبلة سوياً".