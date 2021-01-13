طارق الشيخ يطرح أغنية ” السادة الكرام” عبر يوتيوب

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:32 مـ فن وثقافة الأربعاء، 13 يناير 2021 03:28 مـ بتوقيت القاهرة الأربعاء، 13 يناير 2021 دوت الخليج طرح الفنان طارق الشيخ أغنية "السادة الكرام" عبر قناته على YouTube وهي من كلمات سامح الكومي، ألحان طارق الشيخ وتوزيع محمد جابر. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة فن وثقافة الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2021 - دوت الخليج × Header Footer

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