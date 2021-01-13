المطرب حكيم يختار 10 من جمهوره لقضاء يوم معه في مزرعة الخيل

شارك الفنان حكيم جمهوره مجموعة من الصور أثناء قضاءه وقت مميز في مزرعة الخيل الخاصة به، ودعا جمهوره لمسابقة حيث سيختار أصحاب أحلى 10 تعليقات ليركبوا الخيل سويا معه.

وقال "حكيم" عبر صفحته الرسمية على تطبيق "إنستجرام":احلى وقت لما باروح المزرعه وقضي الوقت مع الخيل. ايه رأيكم هاختار عشره من اصدقائي على الصفحه هاعزمهم يقضوا يوم معايا في المزرعه ونركب خيل احلى عشر تعليقات، يومكم كله خير يارب".

يذكر أن حكيم طرح مؤخرا فيديو كليب أغنية "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل.