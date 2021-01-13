ياسمين عبدالعزيز: غزل في ”اللي مالوش كبير”

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة من كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير"، والذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع، وقامت ياسمين بالتقاط صورة "سيلفي" من داخل التصوير ونشرتها من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكشفت عن اسم شخصيتها في المسلسل معلقة: "متجيش عليها عشان سكتها ضلمه.. غزل.. اللي مالوش كبير".

"اللي مالوش كبير"، يقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوي وأحمد العوضي، بدرية طلبة، وإيمان السيد ومن تأليف عمرو محمود ياسين من إخراج مصطفى فكري.