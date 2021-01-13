يحيى خليل يحيي حفلا بمسرح سيد درويش.. 15 يناير

يحيى رائد موسيقى الجاز يحيى خليل أولى حفلاته في 2021، والتي تقام فى الثامنة مساء الجمعة 15 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ويستضيف خلاله مغنية الجاز والبلوز الكندية شيري بلوور بمصاحبة مجموعة من أبرع العازفين المصريين. ويقدم باقة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفنى المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها دنيا، الأمل، إيقاع الروح ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية، إلى جانب تنويعات على عدد من أشهر الحان الموسيقى العربية التي قام خليل بإعادة صياغتها بأسلوب الجاز.

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