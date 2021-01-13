انطلاق الفيلم المكسيكي المُدللات في سينما زاوية

بعد جولة من المشاركات والجوائز في المهرجانات الدولية، ينطلق الفيلم المكسيكي المُدللات للمخرجة أليخاندرا ماركيز أبيللا في سينما زاوية، من خلال ثلاث عروض على مدار الأسبوع المقبل، ةسيكون العرض الأول يوم الأربعاء 13 يناير الساعة 7 مساءً، بينما يعرض للمرة الثانية بوم السبت 16 يناير الساعة 7 مساءً، والمرة الثالثة يوم الثلاثاء 19 يناير الساعة 7 مساءً.

حصد الفيلم العديد من الجوائز الدولية ومنها الجائزة الكبري من مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور من مهرجان ماكاو السينمائي الدولي، وثلاث جوائز من مهرجان مالاچا السينمائي أفضل فيلم لاتيني أميركي، أفضل سيناريو، أفضل مونتاج، كما شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مهرجان روما السينمائي الدولي، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان موريليا السينمائي الدولي، مهرجان مراكش السينمائي الدولي، مهرجان تالين بلاك نايتس الدولي بإستونيا، مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي، ومهرجان هونج كونج السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في الثمانينات حول صوفيا المدللة والمتألقة بين صديقاتها بفضل ثروتها والتي تواجه انهيار مكانتها الاجتماعية مع تعرض المكسيك لأزمة اقتصادية كبيرة عام 1982، تحاول صوفيا الحفاظ على مظهرها الاجتماعي لكن السقوط محتم ومعه تدرك ما يفقد الانسان عندما تضيع الثروة. من إخراج أليخاندرا ماركيز أبيللا وتشاركها التأليف مونيكا ريفيلا، وبطولة إلسي سالاس، كاساندرا سيانغروتي، وباولينا جايتان، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.

أليخاندرا ماركيز أبيللا مخرجة مكسيكية ولدت في مدينة سان لويس بوتوسي، ونشأت في مكسيكو سيتي، درست الإخراج في مركز الدراسات السينمائية في كاتالونيا ببرشلونة، عُرض أول أفلامها القصيرة 5 Memories في أكثر من 140 مهرجان حول العالم، وشهد فيلمها الروائي الطويل الأول Semana santa في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وشارك في عدة مهرجانات منها كارلوفي فاري ومهرجان South by Southwest، ويعد المُدللات هو ثاني أفلامها الطويلة.