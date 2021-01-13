بالجلد الأسود.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة زوجها

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة جذابة بفستان اسود جلد برفقة زوجها احمد فهمي.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت أبرزها كالتالي: "قمر والله" وحلوين اوي " و"إيه الجمال ده".

يشار إلى أن هنا الزاهد تشارك في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضي فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نجاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربيني وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.