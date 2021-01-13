شاهد.. محمد رمضان فى صورة من كواليس مسلسل ”موسى”: ”بإذن الله مَلحمة...

كشف الفنان محمد رمضان، عن صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث ظهر فى الصورة وهو جالس أمام حصان، ونشر الصورة عبر حسابه على تويتر، أتبعها بتعليق "من كواليس موسى، بإذن الله مَلحمة رمضان2021، إنتاج سينرچى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة"، مضيفا، "ثقة فى الله نجاح يليق بكم".

وكان محمد رمضان، قد شوق جمهوره إلى مسلسل "موسى" الذى سيعرض خلال دراما رمضان المقبل، وذلك عبر فيديو ظهر فيه من الكواليس أثناء ركوب الخيل، وظهرفى الفيديوعلى نغمات أحد الأغانى التى اشتهرت بالقصة الشعبية "شفيقة ومتولى" وتحديدًا الذى غناها الريس حفنى أحمد.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" فى رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.