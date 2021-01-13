موجز السوشيال ميديا ..صورة نادرة لتماثيل الملك منكاورع ... فيفي عبده ترد على دخولها العناية المركزة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو التالي:

نشرت الفنانة كندة علوش صورة جديده لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

كشف الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، عن صورة ترجع لعام 1908، وذلك عندما عثر المنقبون على تماثيل الملك منكاورع فى معبد الوادى الخاص به بالجيزة.

نشر السيناريست تامر حبيب رسالة غامضة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة .

تذكرت الفنانة لقاء الخميسي والدها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".