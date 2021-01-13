علي الحجار يطرح أغنية جديدة لوعايز

طرح النجم على الحجار أغنية جديدة بعنوان "لو عايز"، عبر حسابه الرسمى على "يوتيوب"، من كلمات محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أسامة كمال، وبمجرد طرح الأغنية لاقت إعجاب فئة كبيرة من جمهوره ومحبيه. وتقول كلمات الأغنية: لوعايز تنسى مشاكلك اضحك .. اوعى يبان على شكلك ماتسيبش الهم يطولك .. إفرد طولك لا الخوف ياكلك خليها على الله وقول إن شاء الله تعدى وخيرها ف غيرها الدنيا عشان تغلبها اضحك لها بقى علشان تضحكلك لو ليك نصيب ح تشوفه .. ماهو كل واحد وظروفه شاف إيه اللى مات فى كسوفه .. جه وروّح كده على مافيش طبطب عليها وعيشها وارضى بملحها ..وعيشها خد إيه اللى عمره ماعاشها .. أهو سابها لغيره يعيش "لو عايز" من أغانى ألبومه الجديد، حيث من المقرر أن يضم الألبوم الجديد 17 أغنية منهم 10 أغنيات جديدة لم تطرح من قبل.

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